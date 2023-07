Na noite deste domingo (16), o Palmeiras ficou no empate sem gols com o Inter, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um dos principais atletas do Verdão, o meia Raphael Veiga novamente teve uma atuação abaixo da média. Por sua vez, o goleiro Weverton foi a principal peça palmeirense tendo feito, pelo menos, três grandes defesas. Confira, então, as notas jogador a jogador.