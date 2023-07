Perguntas frequentes sobre as apostas no Brasileirão



Fique por dentro abaixo, neste FAQ, das principais perguntas sobre as apostas no Brasileirão. Vale a pena dar uma conferida para escolher o seu site de apostas. Veja:



Como posso me inscrever em uma casa de apostas online para apostar no Brasileirão?



Para fazer a sua aposta no Campeonato Brasileiro é super simples. Basta estar cadastrado em um site de apostas. Para isso, se registre utilizando os seus dados pessoais, criando um nome de usuário e senha. Em poucos minutos, você estará cadastrado e apto para dar os seus palpites nos jogos do Brasileirão.



Quem é elegível para estas ofertas de apostas?



Para poder ter direito a resgatar as ofertas das casas de apostas é preciso que você seja maior de idade. Há apostas voltadas para os novos jogadores. Mas também há promoções voltadas para aqueles apostadores que se cadastraram anteriormente na plataforma. Opções de apostas no Brasileirão não faltam.



Quando é o próximo Brasileirão?



O Campeonato Brasileiro de 2023 começa no dia 15 de abril e vai até 3 de dezembro. São vinte times jogando 38 rodadas, em esquema de turno e returno.



Os participantes da edição deste ano são: América-MG, Athletico-PR, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, RB Bragantino, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Cuiabá, Flamengo, Fortaleza, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vasco.



O primeiro colocado fica com o título, enquanto os seis primeiros vão para a Libertadores. Quem ficar da sétima a 12ª posição joga a Copa Sul-Americana. Já quem ficar nas últimas quatro colocações será rebaixado para a Série B. Aproveite e faça as suas apostas no Brasileirão.



Onde posso ver o Campeonato Brasileiro na televisão?



Na televisão aberta, os jogos vão passar na TV Globo, enquanto que na fechada será na Sportv.



Para assistir a todos os jogos das rodas é só assinar o Premiere – canal de pay-per-view. Os jogos do Athletico-PR como mandantes passaram na Cazé TV, por meio da Twitch.



Quem é o atual campeão do Brasileirão?



O Palmeiras chega para a atual edição como o campeão do Campeonato Brasileiro. Então, aproveite também e dê os seus palpites nas apostas no Brasileirão. Boas opções de palpites não faltam.