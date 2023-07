O Palmeiras completou seu quinto jogo seguido sem vencer no Brasileirão após empatar em 0 a 0 com o Internacional, no Beira-Rio. O resultado aumentou um pouco mais a má fase do Verdão na temporada, o que também intensifica as críticas da torcida em cima da diretoria. No entanto, com a Lei do Silêncio encerrada, Abel Ferreira voltou a falar com a imprensa e assumiu total responsabilidade no momento ruim do time. Ainda assim, ele "cutucou" os críticos sobre ser a chance perfeita para eles poderem "zoar" o Alviverde.