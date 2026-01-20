Destaque do Novorizontino celebra goleada contra o Palmeiras: 'Fizemos história'

O Novorizontino goleou o Palmeiras por 4 a 0 nesta terça-feira (20), com destaque para o atacante Robson, que anotou três gols. Outro atleta da equipe de Novo Horizonte que teve boa atuação foi Mayk, responsável por uma assistência na partida. Após a goleada, o atacante celebrou o resultado.

- Na tabela são mais três pontos, que são muito importantes pra gente no campeonato, mas a gente sabe o peso que essa vitória tem, ainda mais como foi, sem dar chance pro adversário, com um placar elástico e uma atuação tão superior. E não estamos falando de qualquer time, o Palmeiras é uma potência continental, então, com os pés no chão sempre, temos, sim, que valorizar esse resultado. Me disseram que desde 1990 que o Novorizontino não vencia o Palmeiras aqui (em Novo Horizonte), por isso, posso dizer com tranquilidade que, hoje, fizemos história no Jorjão - começou Mayk.

- Nossa competição tem sido muito legal até aqui, com vitórias sólidas e grandes jogos na competição. Só perdemos pontos para o Santos, na Vila Belmiro, num jogo que não fomos pior que o adversário. Estou me sentindo bem, à vontade e isso é essencial para qualquer jogador. Fico feliz por estar conseguindo contribuir com a equipe dando segurança lá atrás e ofensivamente também, participando dos gols. O mais importante é seguirmos firmes, concentrados no objetivo e comprometidos em continuar trabalhando com esse empenho para que a gente faça não só um Paulistão muito bom, mas uma temporada especial como o clube e a nossa torcida merecem - completou.

Como foi o jogo entre Novorizontino x Palmeiras?

O duelo foi marcado por baixa intensidade nos minutos iniciais, com poucas chances de perigo para ambos os lados. Aos poucos, o Novorizontino passou a dominar o ritmo da partida e chegou ao primeiro gol aos 20 minutos. Maykon cobrou escanteio na primeira trave, a bola desviou e sobrou para Robson, personagem central do confronto, abrir o placar.

O Palmeiras reagiu na sequência e criou duas oportunidades. Primeiro, Flaco López cruzou e a defesa mandante desviou contra a própria meta, mas a bola acertou a trave. Depois, Riquelme cabeceou dentro da área para defesa de Jordi.

Já nos minutos finais, Mayk avançou com liberdade pelo lado esquerdo do ataque, cruzou em direção à área e Robson desviou para marcar o segundo e dar números finais ao primeiro tempo.

Dois vira, quatro acaba. O Novorizontino não tomou conhecimento do Palmeiras na etapa final e transformou a vitória em goleada. Robson aproveitou falha na saída de bola entre Marcelo Lomba e Murilo e marcou seu terceiro gol.

Posteriormente, Léo Naldi conquistou a posse após erro de Benedetti e lançou em direção a Hélio Borges, que dominou e finalizou cruzado, sem chances para Lomba. Os minutos finais foram marcados pela cadência do Novorizontino, que rodou a bola com tranquilidade. Nas arquibancadas, gritos de "olé" e "sem Mundial" encerraram uma noite trágica para o Palmeiras.