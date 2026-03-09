Abel entra na história do Palmeiras após título Paulista e exalta união entre elenco e torcida

Abel Ferreira se tornou o técnico mais vitorioso da história do Palmeiras após a conquista do Campeonato Paulista. Ao todo, são 11 taças desde o fim de 2020, quando ele e sua comissão técnica chegaram à Academia de Futebol.

+ Palmeiras vence o Novorizontino e conquista o 27° título do Paulistão

Ainda no gramado, Abel ressaltou a união entre a equipe e a torcida, com um agradecimento especial à organizada do clube. Também demonstrou felicidade com a conquista em meio as cobranças pelo jejum de títulos e pelos três vices em 2025.

- Quando jogamos juntos, quando estamos esses quatro, como se fossem as pernas de uma cadeira, a nossa torcida, a presidente, a diretoria e todo o estafe, somos sempre muito mais fortes. Estou muito feliz porque sei as expectativas que todos têm em mim, que têm no clube. O futebol não vai me enganar, porque já estou nisso há muitos anos, ganhamos e perdemos. O futebol me ensina muito, principalmente nos momentos não tão bons, como nos vices do ano passado - disse Abel Ferreira.

O treinador afirmou não entender o desequilíbrio nas cobranças sobre ele e o elenco alviverde, o que considera "entre oito e 80". Ao mesmo tempo, destacou a organização interna do clube e a união entre os setores responsáveis pelo futebol.

- Quando não ganhas, é um desespero, essa é uma parte que não entendo, o desequilíbrio entre o oito e o 80, mas faz parte da história. Nós dentro, eu, a presidente, os nossos jogadores, mantendo uma linha muito focada no trabalho, nos processos. Junto com a nossa torcida, eu estou farto de dizer isso, não só todos os torcedores, mas como a organizada. Quando a organizada quer jogar junto, nós somos muito mais fortes - afirmou.

Rival na final estadual, o Novorizontino foi responsável por eliminar dois gigantes do Estado: Santos, nas quartas de final, e Corinthians, na semifinal. No último domingo, no entanto, voltou a ser derrotado pelo Palmeiras, desta vez por 2 a 1, em confronto marcado por forte chuva.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/Agif/Gazeta Press)

- Nós deixamos nossos interesses pessoais de lado e vimos para servir o Palmeiras, como foi hoje, em um campo super difícil, um adversário que já tinha ganhado antes de Corinthians e Santos e tinha o desejo de derrotar o Palmeiras - completou.

