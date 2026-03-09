Paulinho celebra título do Paulistão e projeta retorno ao Palmeiras

Único jogador no departamento médico do Palmeiras, o atacante Paulinho esteve presente em Novo Horizonte com a delegação Alviverde, no palco do 27º título do Campeonato Paulista.

continua após a publicidade

Na noite do último domingo (8), o Verdão venceu o Novorizontino por 2 a 1, com gols de Murilo e Vitor Roque, e viu Abel Ferreira ser consagrado, de forma isolada, como o maior técnico da história do clube.

➡️Palmeiras vence o Novorizontino e conquista o 27° título do Paulistão

O jogador chegou ao time Alviverde no começo do ano passado, mas realizou uma nova cirurgia na perna direita no meio da temporada. Ele comentou sobre o processo de recuperação e, apesar de ter evitado falar em datas, espera voltar após a Data Fifa.

continua após a publicidade

— Cada semana que passa eu faço exames de controle e está indo tudo bem. Estou em transição física, já com bola e contato. Estou melhorando a cada semana, seguindo o protocolo. Acredito que eu volte depois da Data Fifa - disse.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Paulinho durante partida entre o Fluminense e o Palmeiras. (Foto: Renato Padalka/Ekobanpress)

A Data Fifa ocorrerá entre os dias 23 e 31 de março, a última antes da convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo.

Paulinho também comentou sobre a expectativa de retornar ao time de Abel Ferreira e lamentou estar de fora de uma decisão importante.

— Eu sou acostumado a sempre estar jogando partidas importantes como essa final. Para mim, não é mentalmente saudável estar do lado de fora, mas estou totalmente focado na minha recuperação e na transição para ajudar o time da melhor forma possível - disse.

continua após a publicidade

Paulinho detalhou que a fase mais difícil da recuperação foram os primeiros seis meses, período em que estava impedido de treinar sob carga mais intensa.

— Mentalmente é um trabalho de formiguinha. Ninguém sabe, mas, nos primeiros seis meses, eu não podia fazer nada de impacto, como corrida ou treino com carga alta. Foi um período muito difícil mentalmente. Eu chegava ao clube e só podia fazer fisioterapia. Não fazia muita coisa e a cabeça acaba dando uma embolada. Por isso, preciso do meu desafogo, que é estar com a família, com os amigos e curtir o que eu gosto. Me dediquei ao máximo para estar o melhor possível. Todos do staff sabem disso, mas claro que não podemos deixar de cuidar da parte mental. Hoje é um dia para comemorar e, daqui a pouco, já estou voltando para comemorar com eles - concluiu.

O Palmeiras volta a jogar na próxima quinta-feira (12), diante do Vasco, às 19h30 (de Brasília), em São Januário, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.