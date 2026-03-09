O Palmeiras chegou ao 27° título do Paulistão neste domingo, depois de vencer o Novorizontino por 3 a 1 no placar agregado. A conquista também marca um feito especial para o capitão Gustavo Gómez. O zagueiro chegou a sua 13ª taça pelo time e se isolou como o jogador mais vitorioso da história alviverde.

continua após a publicidade

Ao todo, Gómez conquistou as Libertadores de 2020 e 2021, a Recopa Sul-Americana de 2022, os Campeonatos Brasileiros de 2018, 2022 e 2023, a Copa do Brasil de 2020, a Supercopa do Brasil de 2023 e os Campeonatos Paulistas de 2020, 2022, 2023, 2024 e 2026. Com o título deste domingo, ele deixou para trás Weverton, Marcos Rocha, Mayke, Dudu e os ex-jogadores Ademir da Guia e Junqueira, todos com 12 taças.

Além disso, esse é o 10º título do paraguaio como capitão do Palmeiras, o que o distanciou ainda mais como o mais vencedor do clube. Ademir da Guia, César Sampaio e Junqueira estão em segundo lugar, com sete cada.

continua após a publicidade

Gustavo Gómez se tornou o maior campeão da história do Palmeiras (Foto: Fernando Vieira Sá/ Agência F8/Gazeta Press)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Como foi a 13ª conquista de Gustavo Gómez

Com o gramado do Jorjão completamente encharcado após forte tempestade antes do início da decisão, Palmeiras e Novorizontino abusaram dos lançamentos nos primeiros minutos, uma vez que as equipes não conseguiam trocar passes pelo chão.

Em bola parada, aos seis minutos, Andreas Pereira cobrou falta pela direita em direção à área. Gustavo Gómez venceu a disputa e cabeceou em cima da defesa adversária. A bola, então, sobrou para o volante Marlon Freitas, que acertou a trave antes de Murilo, com a coxa, abrir o placar para o Alviverde. A arbitragem chegou a revisar o lance por suposto impedimento, mas validou o gol após revisão no VAR, que durou cerca de três minutos, para irritação de Abel Ferreira.

continua após a publicidade

Com dois gols de vantagem no placar agregado, o Palmeiras passou a segurar o ritmo de jogo até a falha de Carlos Miguel, aos 24 minutos. O goleiro bateu cabeça com os defensores e deixou a bola passar entre suas pernas e sobrar livre, quase na linha do gol, para Matheus Bianqui apenas empurrar para o fundo das redes.

O Novorizontino, então, assumiu o controle e começou a sufocar os visitantes em seu campo. A pressão, no entanto, não se transformou em chances claras de gol. Já aos 41 minutos, Marlon Freitas subiu mais alto que a defesa e cabeceou para grande defesa de Jordi. O placar permaneceu igual até o apito final dos primeiros 45 minutos.

O segundo tempo foi marcado por disputas físicas e muitos embates no meio de campo até a falha do goleiro Jordi, determinante para os rumos da final. Carlos Miguel lançou a bola rumo ao ataque, e Flaco López desviou de cabeça. Na tentativa de afastar o perigo, o goleiro do Novorizontino não conseguiu dominar a bola e se chocou com Jhon Arias. Vitor Roque, bem posicionado, aproveitou o rebote e chutou sem dificuldades para recolocar o Palmeiras na liderança.

Com o jogo praticamente definido, o Palmeiras viu Vitor Roque segurar a posse de bola no campo ofensivo, enquanto Carlos Miguel praticamente não foi acionado. Final de partida com nova vitória alviverde, e título confirmado com 3 a 1 no placar agregado.

+ Aposte nos jogos do Palmeiras!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.