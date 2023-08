Diante dos obstáculo do calendário e do elenco enxuto, não resta alternativa para Abel Ferreira a não ser fazer testes e buscar novas estratégias durante os jogos, especialmente aqueles com um grau de dificuldade menor e com baixo risco de "tragédia". Então é possível criticar as opções, mas ao mesmo tempo é o que se tem para hoje, ou seja, "trocar o pneu com o carro andando", como diz a expressão popular.