Quem pensou que o Palmeiras iria promover um novo atropelamento em cima do Deportivo Pereira, se enganou completamente. A primeira etapa foi de baixíssima qualidade técnica, especialmente do Alviverde. Os colombianos, que não tinham nada com isso, partiram para cima e encontraram espaços. Se não fosse Weverton, com duas defesas, e a trave, estaria complicado para o Verdão segurar a vantagem conquistada fora de casa. Para não dizer que não falamos dos palmeirenses, Flaco López desperdiçou pelo menos duas oportunidades.