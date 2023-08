O Palmeiras empatou em 0 a 0 com o Deportivo Pereira na noite desta quarta-feira (30), no Allianz Parque, pelo duelo de volta das quartas de final da Libertadores. Com a goleada por 4 a 0 no jogo de ida, o Verdão confirmou a sua classificação à semifinal da competição continental. Na zona mista após o confronto, o colombiano Richard Ríos projetou a partida da próxima fase, que será contra o Boca Juniors-ARG, afirmando que os argentinos não assustam.