- O que eu fiz aqui, não foi nada novo, já jogamos de todas as maneiras. Podemos usar ou não três zagueiros, depende do que o treinador achar. Ninguém substitui Dudu, porque Dudu só há um. Minha função é arranjar soluções, seja com três, quatro zagueiros, como o Guardiola já jogou. Se a gente muda, é o sistema tático, mas isso é só a partida, o que muda é a dinâmica. Seja com um zagueiro ou com um lateral recuado. É entender o que tem a fazer a cada jogo - concluiu o técnico alviverde.