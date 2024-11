Ainda dá? Veja as probabilidades de título do Palmeiras após a derrota para o Botafogo

A derrota por 3 a 1 para o Botafogo distanciou o Palmeiras do título do Brasileirão. Em pleno Allianz

Parque, a equipe de Abel Ferreira foi dominada pelo rival e agora precisa de uma combinação de resultados para continuar sonhando com o tricampeonato.

Com o resultado adverso, a equipe paulista viu o Glorioso abrir três pontos de vantagem na tabela de classificação e retomar a liderança com apenas duas rodadas restantes de competição.

Segundo levantamento do departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, o Palmeiras possui 24,1% de chances conquistar o título, contra 75% do Botafogo. Internacional, com 0,76%, e o Fortaleza, com 0,14%, fecham a lista.

Anteriormente, as chances de conquista do Verdão eram de 64,2% após a vitória sobre o Atlético-GO fora de casa. Enquanto as do Glorioso, que deixou pontos contra o Vitória no Rio de Janeiro, eram de 33,1%.

- O Botafogo este com tudo para ser campeão, há quatro anos investe para isso. Quando cheguei ao Brasil, o Botafogo estava na segunda divisão, em quatro anos está na final da Libertadores e a disputar o campeonato palmo a palmo conosco. Botafogo tem tudo nas mãos para ser campeão, sem dúvida nenhuma - afirmou Abel Ferreira.

Abel Ferreira durante partida do Palmeiras (Foto: Divulgação / Palmeiras)

Calendário pode ajudar o Palmeiras

Diferentemente do Palmeiras, que está focado exclusivamente no Brasileirão, o Botafogo terá que dividir atenções entre duas competições na reta final da temporada. Nesta quarta-feira (27), o Glorioso viaja para Buenos Aires, na Argentina, onde enfrentará o Atlético-MG na decisão da Copa Libertadores no

próximo dia 30.

A sequência intensa de jogos fora de casa, combinada com a pressão pelas conquistas, pode impactar o desempenho do clube carioca. Apenas quatro dias após a final da Libertadores, o Botafogo enfrentará o

Internacional, atual terceiro colocado, em um duelo crucial na corrida pelo título.