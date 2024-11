Leila Pereira cobra CBF e questiona torcida única em Cruzeiro x Palmeiras: ‘Inaceitável’

Antes da partida entre Palmeiras e Botafogo nesta terça-feira (26), Leila Pereira voltou a criticar o pedido do vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, que solicitou que o confronto contra o Cruzeiro, marcado para o dia 4 de dezembro, no Mineirão, seja disputado com torcida única.

continua após a publicidade

+ Leila Pereira é reeleita presidente do Palmeiras

+ Palmeiras encaminha acordo de até R$ 150 milhões com novo patrocinador; veja data do anúncio

Em documento assinado pela presidente há cerca de uma semana, o clube paulista demanda que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) altere o local da partida caso não seja possível garantir a presença de torcedores da equipe no estádio.

continua após a publicidade

— Não é nem nos bastidores, nós já nos posicionamos que é inaceitável para nós jogarmos em Belo Horizonte sem o nosso torcedor. O Cruzeiro jogou aqui com os torcedores deles, entende? Então não passa pela nossa cabeça que o nosso torcedor não possa estar em nosso próximo jogo em Belo Horizonte. Mas estamos tratando disso com muita seriedade, com o nosso foco total nesse jogo de hoje — afirmou Leila em entrevista.

Torcida única

A solicitação de Matheus Simões foi motivada por uma emboscada promovida por integrantes da torcida organizada do Palmeiras (Mancha Verde) contra a do Cruzeiro (Máfia Azul), no fim de outubro. O confronto ocorreu na Rodovia Fernão Dias, em São Paulo, com a participação de cerca de 150 pessoas. O ataque deixou 17 feridos e um morto — todos torcedores do Cruzeiro.

continua após a publicidade

Partida entre Palmeiras e Cruzeiro, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

— Fizemos pedidos aos responsáveis que o jogo seja de torcida única. Se isso não for atendido, que, infelizmente, não somos nós que tomamos essa decisão, nós vamos judicializar, para impedir que a torcida do Palmeiras frequente o estádio — disse Matheus Simões durante coletiva.