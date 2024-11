Abel admite que Botafogo foi superior ao Palmeiras, mas avisa: ‘Não acabou’

O Palmeiras entrou em campo líder na noite desta terça-feira (26), mas perdeu para o Botafogo por 3 a 1 e acabou na segunda posição da tabela de classificação do Brasileirão. Após a partida no Allianz Parque, o técnico Abel Ferreira admitiu que o rival foi superior, mas ressaltou que ainda restam duas rodadas para o fim da competição e que o Verdão segue na briga pelo tricampeonato.

- Vamos continuar trabalhando e defensivamente precisamos melhorar. Fiquem tranquilos, o campeonato ainda não acabou. Quero que fique claro para todos que ainda não acabou. O Internacional pode ser campeão, o Palmeiras pode ser campeão, o Fortaleza pode ser campeão. Agora a vantagem e a bola estão todas no Botafogo - avaliou o treinador português.

Para o treinador, o Alviverde não pode sofrer tanto defensivamente, nem aceitar os gols sofridos durante este duelo da reta final do Nacional.

- Depois da expulsão (do Marcos Rocha), nosso adversário foi melhor. O segundo jogo, indepedentemente de estar com um jogador a menos, não podemos sofrer como sofremos. Não há muita coisa a dizer... Nosso adversário, no total do jogo foi melhor, foi mais competente, foi melhor e mais eficaz - completou o técnico do Palmeiras.

Com o resultado, o Botafogo reassumiu a liderança do Brasileirão, agora com 73 pontos. O Palmeiras vem logo atrás, com 70. Restam duas rodadas para o fim da competição.

