Artur Jorge cobra arbitragem de Wilton Pereira Sampaio após Palmeiras x Botafogo

Após a vitória do Botafogo sobre o Palmeiras, pelo Brasileirão, na partida desta terça-feira (26), Artur Jorge cobrou a arbitragem. O técnico português não aceitou o amarelo dado ao goleiro John. Com o 3 a 1, o Alvinegro reassumiu a liderança do Brasileirão e agora vira a chave para a final da Libertadores, neste sábado (30).

- Às vezes parece que nós só falamos quando não ganhamos, e eu hoje fico outra vez me perguntando por que o John levou cartão amarelo. Uma jogada em que ele defende, o árbitro não é médico, não tem que avaliar ou não se ele está lesionado. Nós tivemos dois jogos anteriores onde fomos totalmente impedidos de ter um tempo de jogo útil bom e não vi nada disto. Fico confuso com esta dualidade do critério e tenho que falar para poder defender qualquer decisão que seja contra o Botafogo.

Artur Jorge comenta também a reposição feita pelo goleiro no segundo gol. John faz uma ligação direta com Igor Jesus, que aciona Savarino, que tira de Weverton para ampliar o placar.

- O mérito é do John. Podemos falar que às vezes é uma saída mais rápida para tentar aproveitar uma equipe que esteja balanceada, ou até mesmo descompensada na sua organização ofensiva, mas o mérito é dele pelo passe que ele fez. .

Com a vitória, o time comandado por Artur Jorge chegou a 73 pontos e depende apenas de si para conquistar o título. O Palmeiras, por sua vez, permanece na vice-liderança, com 70 pontos.

Próximos passos do Botafogo

Agora, o Botafogo se concentra no hotel em São Paulo para, posteriormente, partir para Buenos Aires. A delegação do Alvinegro chega na argentina às 16h50 (de Brasília). A partida contra o Atlético-MG, pela final da Libertadores, será no sábado (30), às 17h.