Gómez detona árbitro de Palmeiras x Botafogo: ‘cada vez pior’

Capitão do Palmeiras, Gustavo Gómez detonou a arbitragem de Wilton Pereira Sampaio após a derrota do Verdão para o Botafogo por 3 a 1, nesta terça-feira, no Allianz Parque.

continua após a publicidade

— Começamos muito bem o jogo, criamos para fazer o gol. Não fomos eficazes, fizeram gol de um escanteio que achamos que não foi, mas o árbitro é Fifa. Achamos que é melhor, não gosto de reclamar, mas o árbitro Fifa tem que treinar, melhorar, achei os últimos jogos dele muito fracos. Tem que melhorar, o Sampaio cada vez está pior — disparou o zagueiro palmeirense na saída de campo.

➡️ Botafogo vence Palmeiras fora de casa e reassume liderança do Brasileirão

O lance que gerou a revolta do Palmeiras aconteceu no primeiro tempo, quando Gregore e Marcos Rocha disputaram uma bola, que logo depois saiu pela linha de fundo. A arbitragem confirmou o escanteio para o Botafogo. Após a cobrança, o mesmo Gregore abriu o placar para os cariocas.

continua após a publicidade

Adryelson comemora seu gol contra o Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Outro ponto de reclamação dos palmeirenses ocorreu no segundo tempo, quando o VAR recomendou a revisão de um lance entre Marcos Rocha e Igor Jesus. Após o auxílio da arbitragem de vídeo, Wilton expulsou o lateral do Palmeiras. Pouco depois, o Botafogo marcou o segundo gol com Savarino, que decretou praticamente a derrota dos donos da casa.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

— Sabíamos que ia ser difícil, começamos muito bem o jogo, tivemos intensos, criamos nossas chances, buscamos a baliza do adversário o tempo todo e não deu. Tem dois jogos, vamos trabalhar para ganhar e ver o que acontece — finalizou o capitão palmeirense.

continua após a publicidade

Com a derrota, o Palmeiras estacionou nos 70 pontos e viu o Botafogo reassumir a liderança, com 73 pontos. O Verdão volta a campo na próxima quarta-feira, 4, contra o Cruzeiro, fora de casa.