Torcida do Palmeiras vaia e cobra elenco após empate pelo Brasileirão

A torcida do Palmeiras não escondeu a insatisfação com o empate em 0 a 0 contra o Botafogo, na tarde deste domingo (30), na estreia do Campeonato Brasileiro, e vaiou a equipe na saída de campo no Allianz Parque.

Após empurrar o time durante boa parte do jogo, a torcida começou a demonstrar impaciência com a falta de criatividade da equipe. Nos minutos finais, a paciência se esgotou de vez quando Flaco López desperdiçou chance cara a cara com John.

Depois do apito final, gritos de protesto contra o elenco e a comissão técnica liderada por Abel Ferreira foram ouvidos no Allianz Parque: "Ah, mas que saudade quando o Palmeiras jogava com vontade!"

Com o resultado, o Palmeiras segue sem perder para o Botafogo há três anos. A última derrota aconteceu em 2023, quando o Alviverde venceu por 4 a 3 no Nilton Santos, em jogo válido pelo segundo turno do Brasileirão.

Jogadores do Palmeiras deixaram o gramado do Allianz Parque sob vaias da torcida após o empate sem gols contra o Botafogo, na tarde deste domingo (30), pela estreia da equipe no Campeonato Brasileiro (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Sequência do Palmeiras

Após perder o título do Paulistão para o maior rival e estrear com empate no Brasileirão, o Palmeiras tenta voltar ao caminho das vitórias diante do Sporting Cristal, do Peru, pela primeira rodada da Libertadores. A bola rola às 20h (de Brasília), no Estádio Nacional.

Cabeça de chave do Grupo G, o Verdão busca o tetracampeonato da competição e terá pela frente Cerro Porteño (Paraguai) e Carabobo (Venezuela), além dos peruanos, na primeira fase.

