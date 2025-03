Torcida do Botafogo provoca Palmeiras no Allianz Parque: ‘Teatro’

Os torcedores do Botafogo presentes no Allianz Parque na tarde desta quinta-feira (30) aproveitaram a viagem a São Paulo para provocar o público presente na casa do Palmeiras, em duelo válido pela estreia das equipes no Campeonato Brasileiro.

Organizada do Palmeiras cobra Leila Pereira e Abel após vice do Paulistão

Durante os dois tempos do confronto, os torcedores visitantes entoaram cantos de "é campeão" e "torcida de teatro". Na última temporada, Palmeiras e Botafogo disputaram o título do Campeonato Brasileiro até a última rodada, com o Glorioso levando a melhor e encerrando um jejum de 29 anos.

Além do título nacional, o Botafogo também conquistou a Libertadores ao derrotar o Atlético-MG por 3 a 1, com gols de Luiz Henrique, Alex Telles e Júnior Santos. Na ocasião, a equipe comandada por Artur Jorge atuou com um jogador a menos desde os minutos iniciais, após a expulsão de Gregore.

Durante a campanha, o time carioca eliminou o Palmeiras nas oitavas de final da competição continental. No jogo de ida, no Nilton Santos, venceu por 2 a 1. Na volta, no Allianz Parque, empatou em 2 a 2 e garantiu a classificação.

Palmeiras e Botafogo empataram sem gols na tarde deste domingo (30), no Allianz Parque, pela primeira rodada do Brasileirão 2025 (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Próximo jogo do Botafogo

Após o duelo deste domingo no Allianz Parque, o Botafogo viaja até Santiago para encarar a Universidad de Chile, no Estádio Nacional, a partir das 21h30 (de Brasília), pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Cabeça de chave, o Glorioso tem a companhia de Estudiantes, da Argentina, e Carabobo, da Venezuela, além do clube chileno, na chave A.

Palmeiras e Botafogo empatam sem gols na estreia do Brasileirão