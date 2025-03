Weverton minimiza empate do Palmeiras e sai em defesa de Flaco López

Tranquilo mesmo em meio à sequência sem vitórias do Palmeiras, Weverton apontou os motivos para mais um tropeço da equipe no Allianz Parque. Na tarde deste domingo (30), o Verdão não saiu do zero e empatou sem gols com o Botafogo, na estreia dos times no Campeonato Brasileiro.

+ Palmeiras e Botafogo empatam sem gols na estreia do Brasileirão

Na visão do goleiro, o Palmeiras criou chances para superar John, principalmente no segundo tempo, mas não conseguiu marcar. Weverton também exaltou a qualidade do adversário, que foi campeão brasileiro na última temporada.

— Não só dentro de casa, em todos os jogos o Palmeiras busca sempre vencer. Mas a gente tem que entender o lado do adversário que estamos enfrentando hoje, que é o atual campeão, um time que tem bons jogadores e nos trouxe bastante dificuldade. Foi um jogo equilibrado, com chances para os dois lados. Óbvio que, por jogarmos em casa e depois do que aconteceu na semana, para nós, o empate tem um sabor amargo — disse o goleiro.

Na sequência, Weverton, um dos líderes do vestiário do Palmeiras, saiu em defesa do atacante Flaco López, que perdeu uma chance clara nos minutos finais da partida.

Com a chegada de Vitor Roque na última janela de transferências, o argentino perdeu espaço na equipe comandada por Abel Ferreira e passou a ter menos minutos em campo.

— Goleiro vive de baliza zero, e atacante vive de gol. A gente sabe que sempre será cobrado por isso, ainda mais em uma equipe como o Palmeiras. Todo mundo sabe da sua responsabilidade. Eu, quando jogo, quero fazer defesas; o López, quando joga, quer fazer gols. Nem sempre acontece. Tem que ter tranquilidade. Quando você faz muitos gols ou muitas defesas e todo mundo começa a te elogiar, é preciso equilíbrio para continuar trabalhando quando as pessoas começam a te cobrar e exigir mais. Futebol é uma roda que está sempre girando. Algumas vezes, você está por cima; em outras, por baixo — completou.

Palmeiras e Botafogo empataram sem gols na tarde deste domingo (30), no Allianz Parque, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Palmeiras chega a terceira partida sem vitórias

Com o empate sem gols nesta tarde, o Palmeiras chegou à terceira partida sem vitórias na temporada. O último triunfo aconteceu ainda na semifinal do Paulistão, diante do São Paulo, por 1 a 0. Na sequência, uma derrota, dois empates e nenhum gol marcado.

Agora, o time liderado por Abel Ferreira inicia a preparação para o duelo contra o Sporting Cristal, do Peru, na próxima quinta-feira, pela estreia na fase de grupos da Copa Libertadores.