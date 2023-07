Abel Ferreira ficou sem falar com a imprensa por cerca de duas semanas, período em que ele ficou suspenso e o Palmeiras instaurou a Lei do Silêncio, encerrada no domingo (16). Assim, a entrevista coletiva após o empate em 0 a 0 com o Internacional, em Porto Alegre (RS), foi um "combo" de assuntos reprimidos. O que mais chamou a atenção, porém, foi sua reflexão sobre seu lugar no futebol brasileiro diante dos acontecimentos recentes, especialmente as ações da CBF, as quais ele estranha por serem direcionadas apenas aos palmeirenses.