Carlos Alberto manda recada para Vitor Roque, do Palmeiras

O ex-jogador Carlos Alberto ironizou a atual fase do atacante Vitor Roque, no Palmeiras. Durante o programa "SBT Sports", na última quarta-feira (30), o antigo meia questionou a ausência de gols do camisa 9 do Alviverde.

Vitor Roque chegou a equipe de Abel Ferreira como um reforço de peso para a temporada de 2025. Porém, há pouco mais de dois meses no clube, ele ainda não balançou as redes. Para Carlos Alberto, o atacante precisa mudar determinado cenário, o quanto antes.

- Vitor Roque está com 19 anos. Vai esperar o que? Acabar o ano para ele começar a jogar? É um jogador que já foi para o Barcelona, jogou muito bem no Athletico-PR e agora está no Palmeiras. A exigência é grande? É. Mas ele joga com caras que são muito bons - iniciou o ex-jogador, antes de completar.

- Ele não pode se dar o luxo de ficar tanto tempo sem marcar gol assim não. Me desculpa. Ele está acima de outros atacantes do futebol nacional. O Vitor Roque é tão bom, que a margem de erro dele é maior. Mas ele precisa se cobrar mais - concluiu.

Vitor Roque no Palmeiras

O camisa 9 vive seca de gols desde o retorno ao Brasil. A chegada ao clube Alviverde aconteceu no dia 28 de fevereiro, após uma passagem discreta pelo futebol europeu, onde não conseguiu ter espaço no elenco estrelado do Barcelona.

Até o momento, Vitor Roque já disputou 12 jogos como jogador do Palmeiras. Dentre os compromissos, três confrontos foram pelo Campeonato Paulista, dois pela Libertadores, um pela Copa do Brasil e seis pelo Campeonato Brasileiro. Em nenhuma das partidas, o atacante conseguiu marcar um gol.