Diante do Atlético-MG, na quarta-feira (9), Rony completou 200 jogos com a camisa do Palmeiras e foi homenageado pelo clube. No entanto, o atacante não é o primeiro a bater essa marca no elenco atual, que tem uma legião de jogadores com alto número de partidas com a camisa alviverde. Até mesmo Abel Ferreira já atingiu esse patamar. Mas a lista não vai parar por aí e em breve o seleto "grupo dos 200" ganhará mais um membro: o meio-campista Gabriel Menino.