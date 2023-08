Abel Ferreira também preza muito pela boa convivência dentro do seu vestiário, e jogadores desse perfil são mais difíceis de serem geridos, principalmente para aceitarem a condição de reserva. Dessa forma, a postura conservadora do Palmeiras no mercado com as 'portas fechadas' para medalhões sem clube deve ser mantida, e as soluções serão buscadas dentro do próprio elenco e com o desenvolvimento da base.