Abel reconhe problema ofensivo e elenca dificuldades do palmeiras

Abel Ferreira reconheceu, após o empate sem gols, que o Palmeiras tem enfrentado dificuldades para criar chances claras de gol. Ao todo, a equipe marcou apenas uma vez nos últimos quatro jogos, enquanto passou em branco nos últimos três, incluindo as duas partidas da final do Paulistão contra o Corinthians.

O setor, inclusive, foi o que recebeu o maior número de reforços na última janela de transferências. Vitor Roque e Facundo Torres chegaram no início do ano e rapidamente assumiram a titularidade, enquanto Paulinho segue na reta final da transição física após cirurgia no joelho.

O retorno do ex-atacante do Atlético-MG é um dos trunfos de Abel Ferreira para a sequência da temporada, que atualmente tem seis jogadores sob os cuidados do departamento médico.

– Falta termos todos os jogadores disponíveis, se calhar uma vitória para dar um pouco de confiança. Viemos de uma final e não tivemos tanto tempo de preparar esses jogadores. O Botafogo teve uma semana ou 15 dias para preparar o jogo. E a gente vem de uma final que nos custou, sabíamos que o jogo ia ser difícil. Não jogamos contra um adversário qualquer e nosso lado anímico não estava bom – acrescentou – explicou.

Para o treinador, o Verdão está longe do "nível ideal", e o elenco precisará de uma mudanças de postura para reverter o início complicado de temporada. Vale lembrar que, além das competições nacionais, o Palmeiras diputa a Copa Libertadores e o Mundial de Clubes, no Estados Unidos.

– Estamos longe do nosso nível e ainda bem. Porque temos muito a trabalhar. Temos que ser mais eficazes, porque no final a oportunidade mais flagrante foi nossa, não fizemos gol, temos que estar focados no que temos que fazer – completou.

Abel Ferreira durante partida do Palmeiras no Allianz Parque (foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Outras respostas de Abel Ferreira

O que esperar o time nas próximas rodadas

– A única coisa que podem esperar é trabalhar para melhorar os nossos processos.

Recuperação após a final do Paulistão

– Aceitar que a equipe hoje não estava tão bem mentalmente, estávamos em uma final. Eu sabia que o lado anímico não estaria no nosso máximo.