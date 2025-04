Abel promove mudanças na escalação do Palmeiras para jogo com o Bolívar

O técnico Abel Ferreira promoveu mudanças na escalação do Palmeiras para a partida contra o Bolívar,na noite desta quinta-feira (24), na altitude de Laz Paz, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

continua após a publicidade

+ Palmeiras aposta em diferencial da ‘Era Abel’ para encaminhar classificação na Libertadores

Com a ausência de Vitor Roque, principal contratação do clube na última janela de transferências, Flaco López assume o comando do ataque e forma trio ao lado de Estêvão e Facundo Torres.

O meio de campo, por sua vez, terá dupla de volantes formada pelo argentino Aníbal Moreno e o uruguaio Emiliano Díaz. O capitão Gustavo Gómez tem a companhia de Bruno Fuchs, emprestado pelo Atlético-MG, na zaga.

continua após a publicidade

Para o duelo, a comissão técnica terá os seguintes desfalques: Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho), Murilo (coxa), Raphael Veiga (ombro), Mayke (coxa), Marcos Rocha (cronograma individualizado), Micael (tornozelo), Richard Ríos (coxa) e Vitor Roque (tornozelo).

Abel Ferreira promoveu mudanças na escalação do Palmeiras para duelo com o Bolívar, fora de casa, pela Libertadores (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Escalação do Palmeiras

A escalação do Palmeiras para encarar o Bolívar tem: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno, Emiliano Martínez e Vanderlan; Estêvão, Paulinho e Flaco López.

continua após a publicidade

Banco de reservas: Mateus, Lomba, Felipe Anderson, Paulinho, Maurício, Evangelista, Luighi, Naves, Thalys e Allan e Benedetti.

As equipes se enfrentam na noite desta quinta-feira (24), a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Hernado Siles, em La Paz, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Com seis pontos em duas rodadas, a equipe liderada por Abel Ferreira ocupa a liderança da chave, com os rivais na segunda colocação.

+ Richard Ríos exalta união no Palmeiras em fase invicta: ‘Temos uma família’