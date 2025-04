Qual o salário de Vitor Reis, ex-Palmeiras, no Manchester City?

Contratado no início de 2025 pelo Manchester City, o zagueiro Vitor Reis, revelado pelo Palmeiras, ainda está em processo de adaptação ao futebol europeu. Mesmo com apenas três partidas disputadas até o momento, o jovem de 19 anos já figura entre os salários mais altos da nova geração brasileira no exterior.

O defensor assinou contrato válido até junho de 2029 com o atual campeão inglês. A transferência foi fechada em 37 milhões de euros (R$ 232 milhões), a maior da história do futebol brasileiro para um zagueiro.

💰 Salário de Vitor Reis

Segundo dados do site especializado Capology, Vitor Reis recebe um salário bruto de 2,08 milhões de libras esterlinas por ano. Isso equivale a aproximadamente R$ 15,75 milhões na cotação atual.

Confira a divisão dos vencimentos do zagueiro no Manchester City:

💷 Por ano : £2.080.000 (R$ 15.750.000)

: £2.080.000 (R$ 15.750.000) 📅 Por mês : £173.333 (R$ 1.312.500)

: £173.333 (R$ 1.312.500) 🗓️ Por semana: £40.000 (R$ 302.000)

Mesmo ainda sem espaço consolidado no elenco de Pep Guardiola, Vitor Reis já vive uma realidade financeira digna dos grandes astros do futebol europeu.

🧤 Futuro promissor

Revelado pelo Palmeiras, Vitor foi destaque na base e acumulou convocações para as seleções de base. No City, ele faz parte de um projeto de longo prazo, sendo observado de perto por Guardiola e sua comissão técnica. A expectativa é que ele seja cada vez mais integrado ao elenco principal, especialmente com a rotação natural do calendário inglês.

Aos 19 anos, com um contrato de quatro anos e meio e um salário de gente grande, Vitor Reis é mais um brasileiro que tenta brilhar sob os holofotes da Premier League — dentro e fora de campo.

