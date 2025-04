Por onde anda Lincoln, ex-Palmeiras, Atlético-MG e Schalke 04?

Lincoln Cássio de Souza Soares, conhecido apenas como Lincoln, é um daqueles meias clássicos que marcaram época com seu estilo refinado, visão de jogo e passes milimétricos. Nascido em São Brás do Suaçuí, interior de Minas Gerais, Lincoln iniciou sua trajetória no futebol nas categorias de base do Atlético Mineiro, onde ingressou aos nove anos de idade e permaneceu até ser promovido ao profissional em 1997. O Lance! te conta por onde anda Lincoln.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A carreira do meia

No Galo, o jovem meio-campista não demorou a se destacar. Entre 1997 e 2001, Lincoln foi peça-chave em campanhas importantes, incluindo os títulos estaduais de 1999 e 2000. Em 1999, viveu seu auge no clube ao conduzir o time à final do Campeonato Brasileiro, quando o Atlético foi vice-campeão diante do Corinthians. Sua habilidade e protagonismo no meio-campo chamaram atenção da Europa.

A transferência para o futebol alemão veio em 2001, quando Lincoln assinou com o Kaiserslautern. Apesar de um início promissor, com destaque técnico evidente, o meia viveu momentos turbulentos no clube, marcados por desentendimentos internos e até uma ausência não autorizada para tratar de lesão no Brasil. Mesmo assim, sua técnica refinada atraiu o interesse de outro gigante alemão.

continua após a publicidade

Em 2004, o Schalke 04 decidiu apostar em Lincoln. Foi ali que o brasileiro viveu sua melhor fase na Europa. Vestindo a camisa azul, conquistou uma Copa Intertoto da UEFA e uma Copa da Liga Alemã, além de liderar o time em duas campanhas como vice-campeão da Bundesliga. A temporada 2005/06 marcou seu auge individual, sendo eleito um dos cinco melhores jogadores do campeonato pela revista Kicker. Com estilo elegante, foi apelidado de "maestro" pelos torcedores.

Após três anos de sucesso no futebol alemão, Lincoln partiu para a Turquia em 2007, onde assinou com o Galatasaray. No clube turco, também deixou sua marca ao conquistar o Campeonato Turco e a Supercopa da Turquia, mantendo o bom desempenho mesmo em um ambiente futebolístico mais intenso e físico.

continua após a publicidade

O retorno ao Brasil aconteceu em 2010, quando foi contratado pelo Palmeiras. Lincoln chegou com status de estrela, mas sofreu com a irregularidade, lesões e disputas internas. Após uma passagem apagada no Verdão, foi emprestado ao Avaí, onde viveu momentos conturbados, como a briga com um companheiro de equipe e o rebaixamento do clube catarinense em 2011.

Em 2012, Lincoln acertou com o Coritiba, clube pelo qual atuou em 77 partidas e viveu altos e baixos. Em 2014, teve uma curta passagem por empréstimo ao Bahia, onde encerrou sua carreira como jogador profissional aos 35 anos.

Por onde anda Lincoln?

Desde então, Lincoln se afastou do noticiário esportivo, adotando uma postura discreta fora dos gramados. Diferente de outros atletas de sua geração, ele optou por não seguir carreira como treinador ou comentarista esportivo, mantendo sua vida pessoal longe dos holofotes. Informações recentes apontam que o ex-jogador segue morando no Brasil e se dedica a projetos pessoais.

Ao longo de seus 17 anos de carreira profissional, Lincoln conquistou títulos, encantou torcedores com sua classe e acumulou passagens por clubes tradicionais tanto no Brasil quanto na Europa. Embora tenha sido lembrado para a seleção brasileira em alguns momentos — inclusive sendo pré-convocado para a Copa América de 2007 —, nunca teve uma chance efetiva de brilhar com a camisa amarela.

Clubes em que Lincoln jogou: