Palmeiras aposta em diferencial da ‘Era Abel’ para encaminhar classificação na Libertadores

O Palmeiras viaja até a Bolívia com a missão de encaminhar a classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores. Após duas rodadas, o clube paulista soma seis pontos, na liderança do grupo G, à frente justamente do Bolívar, adversário desta quinta-feira (24).

Para isso, a equipe aposta no retrospecto positivo da "Era Abel" na altitude. Desde 2020, o Palmeiras disputou cinco partidas em cidades localizadas a mais de 2.500 metros acima do nível do mar, com quatro vitórias e apenas uma derrota, justamente para o Bolívar, adversário desta rodada, por 3 a 1.

Jogos do Palmeiras na altitude desde 2020

Bolívar 1 x 2 Palmeiras - 2020 Independiente del Valle 0 x 1 Palmeiras - 2021 Independiente Petrolero 0 x 5 Palmeiras - 2022 Bolívar 3 x 1 Palmeiras - 2023 Independiente del Valle 2 x 3 Palmeiras - 2024

Em duas rodadas, a equipe comandada por Abel Ferreira soma vitórias sobre o Sporting Cristal, do Peru, fora de casa, e o Cerro Porteño, do Paraguai, no Allianz Parque. Caso vença o Bolívar, o Palmeiras pode abrir até seis pontos de vantagem na liderança do Grupo G.

Jogadores do Palmeiras durante último treinamento antes de duelo contra o Bolívar, pela Libertadores (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Palmeiras terá mudanças na escalação

Com oito desfalques para o jogo contra o Bolívar, Abel Ferreira terá que promover alterações na escalação em relação à equipe que venceu o Fortaleza por 2 a 1, na Arena Castelão, pelo Campeonato Brasileiro.

A tendência é que o sistema defensivo seja formado por Giay e Piquerez nas laterais, enquanto Bruno Fuchs e Gustavo Gómez serão os zagueiros. Já o ataque deve ter Paulinho como titular pela primeira, além de Flaco López e Estevão.