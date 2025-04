Abel promove mudanças na escalação do Palmeiras para jogo contra o Fortaleza

Abel Ferreira promoveu mudanças na escalação do Palmeiras para o duelo contra o Sport, fora de casa, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Reserva na última rodada, Flaco López assume a vaga na equipe titular e divide o ataque ao lado de Facundo Torres e Estêvão.

Já Emiliano Martínez, poupado na vitória no sul do país, retorna na vaga de Aníbal Moreno no meio de campo, ao lado de Richard Ríos e Felipe Anderson.

Na zaga, a comissão técnica optou pela manutenção da dupla formada por Gustavo Gómez (capitão) e Micael, com Piquerez e Giay nas laterais.

Liberado pelo Núcleo de Saúde e Performance (NSP), Lucas Evangelista treinou normalmente com o restante do elenco durante a semana, na Academia de Futebol, e fica como opção no banco de reservas para o segundo tempo.

Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho), Murilo (coxa), Raphael Veiga (ombro), Mayke (coxa), Marcos Rocha (transição física) e Paulinho (preservado) são os desfalques nesta noite.

Com 10 pontos conquistados em quatro rodadas, a equipe comandada por Abel Ferreira pode assumir a liderança da tabela de classificação após o empate entre Flamengo e Vasco, no Rio de Janeiro. Para isso, basta vencer o Fortaleza, no Ceará.

Escalação do Palmeiras

Portanto, a escalação do Palmeiras para a partida contra o Fortaleza tem: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piqeurez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Felipe Anderson; Facundo Torres, Estêvâo e Flaco López.

As equipes se enfrentam neste domingo (20), a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.