Contratações de 2024 ganham espaço no Palmeiras com mudanças de formação e lesões

Contratados ainda em 2024 pelo Palmeiras, Felipe Anderson e Giay demoraram para se adaptar ao novo clube. No entanto, vêm ganhando espaço na atual temporada, impulsionados por mudanças no esquema tático e pelas lesões de alguns titulares.

Após receber oportunidades na equipe principal logo após desembarcar no Brasil, o meio-campista teve um início discreto: marcou apenas dois gols e deu duas assistências, acabando por perder espaço e se tornando reserva no elenco comandado por Abel Ferreira. No início de 2025, Felipe ainda perdeu parte da preparação por conta de uma pubalgia, o que atrasou sua retomada.

As lesões de Raphael Veiga e Maurício, por sua vez, abriram caminho para o meia, que passou a atuar pelo lado direito do ataque — função que exerceu por anos defendendo a Lazio, da Itália. Apesar de ter contribuído diretamente com apenas um gol, o camisa 28 se tornou mais participativo em campo e é um dos principais nomes na atual sequência de cinco vitórias da equipe.

Já Giay viu o zagueiro Bruno Fuchs, recém-contratado pelo Verdão, levar a melhor na disputa e assumir a vaga pelo lado direito da defesa, setor que perdeu Marcos Rocha e Mayke por lesão. Com a mudança para o esquema com três zagueiros, o argentino permaneceu no banco e passou a receber oportunidades devido à rotação promovida pela comissão técnica.

Após entrar no segundo tempo do empate sem gols com o Botafogo, na estreia do Brasileirão, Giay participou de quatro dos últimos cinco jogos. Em dois deles foi titular e permaneceu em campo durante os 90 minutos.

Vale lembrar que o Palmeiras desembolsou 7,5 milhões de dólares (R$ 40,7 milhões à época) por 75% dos direitos econômicos do lateral-direito, que era destaque do San Lorenzo e das categorias de base da seleção argentina.

Uma das contratações do Palmeiras em 2024, Giay passou a receber oportunidades na equipe titular do Palmeiras com as lesões de Rocha e Mayke (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Palmeiras mira o topo da tabela

Empatado em pontos (10) com o Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras viaja até o Ceará para encarar o Fortaleza, no próximo domingo, em duelo válido pela quinta rodada da competição. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão.

Atualmente, a equipe comandada por Abel Ferreira ocupa a segunda colocação por conta dos critérios de desempate. Os cariocas têm nove gols de saldo, contra apenas dois do time paulista.