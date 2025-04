Por onde anda Pierre, ex-volante de Palmeiras e Atlético-MG?

Iniciou carreira nas categorias de base do Vitória e destacou-se no Ituano.

Pierre, o volante que conquistou a torcida do Palmeiras e se tornou ídolo do Atlético Mineiro, marcou sua trajetória no futebol com dedicação, raça e espírito coletivo. Nascido em Itororó, na Bahia, Lucas Pierre Santos Oliveira começou sua carreira nas categorias de base do Vitória, mas foi no interior paulista que ele começou a ganhar destaque profissional no futebol brasileiro. O Lance! te conta por onde anda Pierre.

A carreira do volante

Pelo Ituano, Pierre levantou a taça do Campeonato Paulista de 2002, mostrando sua força na marcação. Logo em seguida, transferiu-se para o Paraná Clube, onde brilhou no Campeonato Brasileiro de 2006. Seu desempenho chamou a atenção do Palmeiras, que o contratou em 2007.

No Verdão, Pierre rapidamente caiu nas graças da torcida alviverde. Com um estilo aguerrido e incansável, foi titular na conquista do Campeonato Paulista de 2008 e se destacou pela liderança em campo. Foram quase 200 partidas com a camisa palmeirense, mas também momentos difíceis, como lesões e problemas pessoais — incluindo a perda de um filho recém-nascido e, depois, um acidente de carro em 2011.

A partir desse momento, a trajetória de Pierre tomou novos rumos. Em agosto de 2011, foi emprestado ao Atlético-MG e logo se identificou com a Massa Atleticana. Com atuações sólidas e muita raça, conquistou a torcida e virou peça-chave no meio-campo alvinegro. Em janeiro de 2012, assinou em definitivo com o clube e participou de uma das fases mais vitoriosas da história do Galo.

Ao lado de jogadores como Ronaldinho Gaúcho, Victor e Leandro Donizete, Pierre foi titular em conquistas marcantes: o Campeonato Mineiro (2012 e 2013), a Libertadores de 2013, a Recopa Sul-Americana e a Copa do Brasil de 2014. Com seu estilo combativo e discreto, tornou-se um símbolo de comprometimento dentro e fora de campo.

Em 2015, acertou com o Fluminense, onde permaneceu até 2017. No Tricolor, conquistou a Primeira Liga e a Taça Guanabara. Já em 2018, viveu seus últimos momentos como jogador de futebol, com passagens breves por Atlético Paranaense e Joinville. Em fevereiro de 2019, aos 37 anos, anunciou oficialmente sua aposentadoria dos gramados.

Por onde anda Pierre?

Desde então, Pierre tem mantido uma vida mais reservada, fora dos holofotes. Em entrevistas, já expressou interesse em seguir ligado ao futebol, seja como dirigente ou treinador, mas optou por se dedicar à família e aos projetos pessoais no primeiro momento pós-aposentadoria.

Pierre é lembrado como um jogador que, mesmo sem tanto brilho midiático, conquistou respeito e títulos com dedicação, disciplina e espírito de equipe. Um verdadeiro operário do meio-campo que soube deixar sua marca no futebol brasileiro.