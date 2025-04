O Palmeiras está para o duelo contra o Fortaleza, fora de casa, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, às 18h30 (de Brasília). Recuperado de um incômodo na coxa, Lucas Evangelista viajou com o restante do elenco e estará à disposição da comissão técnica para a partida. No entanto, sua presença entre os titulares não está confirmada.

continua após a publicidade

➡️ Palmeiras ganha novidade para duelo contra o Fortaleza pelo Brasileirão

Com isso, a provável escalação do Palmeiras para o jogo contra o Fortaleza tem: Weverton; Giay (Bruno Fuchs), Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Felipe Anderson; Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque.

Retorno de Lucas Evangelista no Palmeiras

Última contratação do Verdão na janela de transferências, o meio-campista foi liberado pelo Núcleo de Saúde e Performance (NSP) do clube paulista e participou dos treinamentos com o grupo na Academia de Futebol. A tendência, no entanto, é que o jogador inicie no banco de reservas do Verdão.

continua após a publicidade

Os desfalques seguem os mesmos. Murilo, Raphael Veiga, Mayke e Bruno Rodrigues continuam em tratamento com o departamento médico e estão fora do confronto.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras