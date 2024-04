(Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Rafael Marson • Publicada em 12/04/2024 - 00:29 • São Paulo (SP)

Abel Ferreira surpreendeu na escalação do Palmeiras contra o Liverpool-URU, apostando em Luís Guilherme e Estevão. O primeiro foi substituído após o intervalo, enquanto o segundo anotou seu primeiro gol pelo Verdão.

Abel admitiu que o gol sofrido no início deixou os jogadores nervosos e pediu ‘pés no chão’ com os jogadores formados nas categorias de base do Verdão.

- Sofremos o gol no início e ficamos nervosos. Queríamos ter a bola na frente sem construir com critério, e disse para eles no intervalo que era necessário ter mais a bola, construir de forma apoiada. Fico feliz porque os jogadores estiveram bem, os meninos estão felizes e precisam manter os pés no chão. A linha entre o elogio e a crítica é muito tênue - disse Abel.

Com a vitória sobre o Liverpool-URU, o Palmeiras ampliou a invencibilidade no Alllianz Parque para 17 jogos. Contudo, o público de 28 mil pessoas não agradou Abel Ferreira, que conta com a presença da torcida para empurrar o time. Vale destacar que o ingresso mais barato para o jogo estava em R$ 200.

- Gostaria de ver o estádio cheio, não vi. O estádio tem que estar sempre cheio. Isto é a Libertadores. Quanto mais formos aqui no nosso chiqueiro, melhor. As nossas vitórias em casa, 30% é deles (torcida), e hoje só tivemos 15% da força deles. Temos todos que fazer um esforço para ter o nosso chiqueiro cheio. Senti falta daqueles que não vieram - lamentou Abel.

O próximo compromisso do Palmeiras de Abel Ferreira será no domingo (13), contra o Vitória, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no Barradão.

