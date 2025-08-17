Escalação do Palmeiras: Abel Ferreira promove estreia contra o Botafogo
Khellven faz o seu primo jogo como titular do Verdão
O Palmeiras está escalado para o confronto contra o Botafogo. Neste domingo (17), os clubes se enfrentam às 20h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. Abel Ferreira promove mudanças no Verdão para o duelo no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.
O Palmeiras chega ao duelo com duas vitórias consecutivas. Na última, o Verdão goleou o Universitário por 4 a 0, no Peru. Abel Ferreira repete uma estratégia que deu certo na Libertadores e mantém Flaco López e Vitor Roque na equipe titular. O argentino marcou dois gols na goleada.
Será a primeira vez que Khellven entra em campo como titular do Verdão. O jogador foi a mais recente contratação do Palmeiras para a temporada. Murilo retorna ao time titular. No meio, Felipe Anderson volta a ter oportunidades entre os onze iniciais.
Abel Ferreira conta com o retorno do zagueiro Bruno Fuchs. Recuperado de um edema na coxa esquerda, o jogador foi relacionado e inicia o jogo no banco de reservas. Por outro lado, o treinador segue com baixas. O meia Raphael Veiga e o atacante Paulinho, herói na vitória sobre o Botafogo no Mundial de Clubes da Fifa, estão fora por problemas médicos.
O Palmeiras inicia o duelo com: Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Facundo Torres e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.
No outro lado do confronto, Davide Ancelotti, treinador do Botafogo, escalou o Fogão com: John; Ponte, Marçal, Barboza e Alex Telles; Allan, Marlon Freitas e Joaquín Correa; Matheus Martins, Santi Rodríguez e Nathan Fernandes.
Reedição de decisão
Acostumados a confrontos decisivos nos últimos anos, Palmeiras e Botafogo fizeram as oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa, no dia 28 de junho, nos Estados Unidos. Na ocasião, o Verdão venceu por 1 a 0, com gol de Paulinho. A derrota custou a eliminação da equipe carioca no torneio e o cargo de Renato Paiva, demitido após a partida.
O Palmeiras inicia a partida na terceira colocação do Brasileirão, com 36 pontos. O Botafogo é o quinto colocado com 29 pontos. Apesar de ser a 20ª rodada da competição, ambos os clubes fizeram apenas 17 partidas até então.
