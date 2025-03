Abel Ferreira usa rival como exemplo para cobrar torcida do Palmeiras

Incomodado com a postura da torcida do Palmeiras no Allianz Parque durante o empate sem gols com o Botafogo, no último domingo (30), pela estreia no Brasileirão, Abel Ferreira cobrou mais apoio ao time e citou o rival carioca como exemplo de união entre elenco e arquibancada.

Torcida do Palmeiras vaia e cobra elenco após empate pelo Brasileirão

Durante a partida, os torcedores alvinegros entoaram gritos de "é campeão", em referência ao título nacional conquistado sobre o Verdão em 2024. Após o jogo, o técnico português destacou que nunca viu algo parecido na torcida alviverde.

— Nunca vi nossos torcedores gritarem "somos campeões" como os do Botafogo — afirmou Abel, em entrevista coletiva.

O Palmeiras chegou ao terceiro jogo consecutivo sem vitória na temporada. Além do empate na estreia do Brasileirão, a equipe perdeu a final do Campeonato Paulista para o Corinthians e não marcou gols nos últimos três compromissos.

Jogadores e comissão técnica foram vaiados pela torcida no Allianz Parque ao deixarem o gramado, em meio a protestos contra o desempenho recente da equipe.

— Ah, mas que saudade, quando o Palmeiras jogava com vontade! — cantaram os pouco mais de 30 mil torcedores no estádio.

Abel Ferreira no banco de reservas do Allianz Parque antes da partida entre Palmeiras e Botafogo, pela primeira rodada do Brasileirão (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Abel exalta elenco rival e avalia resultado do Palmeiras

Apesar da frustração com o resultado do Palmeiras no último domingo (30), Abel Ferreira exaltou a qualidade do elenco adversário. Mesmo após perder peças-chave como Almada e Luiz Henrique no último ano, o Botafogo se reforçou na janela de transferências e segue como um dos principais candidatos a títulos no cenário nacional na visão do português.

A atuação do Palmeiras, no entanto, ficou longe do ideal para Abel, que atribuiu a falta de pontaria, especialmente no setor ofensivo, aos desfalques do elenco neste início de temporada. Ao todo, seis jogadores seguem sob os cuidados do departamento médico, incluindo o atacante Paulinho, uma das principais contratações para 2025.