Problemas internos e sequência negativa ligam alerta no Palmeiras para Mundial

O Palmeiras tem apresentado um futebol aquém do esperado nos primeiros meses do ano e acumula problemas internos após perder o título do Campeonato Paulista para o maior rival. A falta de eficácia ofensiva, a dificuldade para controlar as partidas e a ausência de resultados são os principais fatores que explicam a apatia da equipe em campo.

Nem mesmo a última janela de transferências, a mais cara da história do clube, e a reformulação do elenco mudaram a postura do time, que segue com dificuldades para apresentar boas atuações desde a derrota no "Derby da Cabeça de Porco", ainda pelo Brasileirão do ano passado.

Nos últimos quatro jogos, o Palmeiras venceu apenas uma vez, contra o São Paulo, na semifinal do Paulistão, e marcou apenas um gol – em um polêmico pênalti sofrido por Vitor Roque e convertido por Raphael Veiga, após revisão do árbitro Flávio Rodrigues de Souza no VAR.

A mudança de postura adotada pela diretoria ainda não foi suficiente para recolocar o Palmeiras como protagonista no cenário nacional. Das contratações, quatro são titulares atualmente, enquanto Paulinho está na reta final da transição física, e Emiliano Martínez e Lucas Evangelista se revezam como primeiro volante.

Com isso, o único reforço que ainda não conquistou a titularidade é Bruno Fuchs, emprestado pelo Atlético-MG até dezembro.

Disputa do Mundial marcará a despedida de Estêvão do Palmeiras (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Mundial na radar do Palmeiras

Com mais quatro competições pela frente até o fim da temporada, a comissão técnica do Palmeiras terá a fase de grupos da Libertadores e as primeiras rodadas do Brasileirão para ajustar a equipe antes da disputa do Mundial de Clubes.

Em junho, o Verdão viaja aos Estados Unidos para encarar Porto (Portugal), Al Ahly (Egito) e Inter Miami (EUA) na fase de grupos. Principal torneio do calendário, o Mundial marcará a despedida de Estêvão, que se transferirá para o Chelsea.