Abel Ferreira justifica fim de rodízio no Palmeiras e define meta no Paulista

O Palmeiras venceu o Guarani por 4 a 1, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, e voltou a triunfar no Campeonato Paulista após duas rodadas. No duelo deste domingo (2), Richard Ríos, Maurício e Estêvão, duas vezes, marcaram para o Verdão.

Abel Ferreira optou por escalar a equipe com diversos titulares, contrariando o rodízio que estava realizando nas primeiras rodadas do Paulistão. Segundo o treinador, a intenção foi acabar com qualquer princípio de crise por uma falta de vitórias na competição estadual.

— Hoje decidi fazer o que fiz porque vi todo mundo muito atrapalhado, sobretudo porque sei o que estamos fazendo, onde queremos chegar, e estou aqui há cinco anos. Quando o Palmeiras começa mal o Paulistão, há muito barulho em volta, e eu não sei por quê. Não trabalho no Palmeiras há dois dias; se tiver que fazer rodízio, vou fazer — disse o treinador.

O Palmeiras voltou a vencer na competição após dois jogos sem triunfos. Com o resultado, o Verdão se consolidou na segunda colocação do Grupo D, com 11 pontos. Abel Ferreira foi sincero ao falar sobre a competição e definiu o torneio como preparatório para os outros objetivos da temporada.

— Queremos ganhar o Paulista, mas já disse que se não ganhar não tem problema nenhum, o Paulista é para preparar a equipe para competições, para uma temporada que começa no dia 15 e vai até dezembro, com jogos em cima de jogos, não querem saber se os jogadores descansam, se recuperamos, ninguém quer saber, então tenho que pensar para a temporada toda — falou o treinador do Verdão.

O Palmeiras volta a jogar na próxima quinta-feira (6), às 20h (de Brasília), no Allianz Parque, contra o Corinthians, pela sétima rodada do Campeonato Paulista.