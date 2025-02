Escalações de Guarani x Palmeiras: Abel Ferreira promove força máxima

O Palmeiras está escalado para o confronto contra o Guarani, às 18h30 (de Brasília), no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Para encerrar o jejum de dois jogos sem vitórias no Campeonato Paulista, Abel Ferreira escolheu não poupar os titulares para o duelo deste domingo (2).

O treinador português escalou o Verdão com: Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gómez e Vanderlan; Aníbal Moreno, Richard Ríos, Maurício e Raphael Veiga; Estêvão e Facundo Torres.

Na segunda colocação do Grupo D, o Verdão entra pressionado por sua posição na tabela do Paulistão. O líder da chave é o São Bernardo, que tem sete pontos a mais que o Palmeiras, enquanto a Ponte Preta, com a mesma pontuação do time alviverde, pode ultrapassá-lo nesta rodada.

Abel Ferreira promoveu o retorno de Raphael Veiga e Aníbal Moreno ao time titular. Os jogadores não estiveram em campo no empate entre o Palmeiras e o RB Bragantino por 0 a 0, na última terça-feira (28), no Allianz Parque.

O uruguaio Facundo Torres volta a ser titular na equipe do Palmeiras em partida contra o Guarani, pelo Campeonato Paulista (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Como vem o Guarani?

Líder do Grupo B com sete pontos, a equipe de Campinas quer reencontrar o caminho das vitórias após ser derrotado pelo Mirassol na última rodada. Na chave do Santos, o Bugre quer abrir uma vantagem de três pontos para o Peixe.

O grupo do Guarani é um dos mais equilibrados deste Campeonato Paulista. A distância entre a equipe para o último colocado, RB Bragantino, é de apenas três pontos. O técnico Maurício Souza escala o time com: Gabriel Mesquita; Lucas Justen, Raphael, Titi e Emerson; Nathan, Mateus Sarará e Geovane; Luiz Miguel, João Victor e João Marcelo.