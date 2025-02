Richard Ríos explica por que não comemorou gol do Palmeiras contra o Guarani

Neste domingo (2), o Palmeiras venceu o Guarani por 4 a 1, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Richard Ríos, Maurício e Estêvão, duas vezes, fizeram os gols da vitória do Verdão. O colombiano abriu o placar, mas não comemorou após balançar as redes contra o seu ex-clube.

— Estou muito feliz em voltar aqui, acho que fui muito grato, desde o tempo que estive aqui, o Guarani me abriu as portas e sempre temos que ser gratos para as pessoas que nos ajudam, então a não comemoração foi pelo respeito ao clube e os torcedores — disse o meia após a vitória.

Richard Ríos marcou o primeiro gol do Verdão na partida (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Gratidão ao Guarani

Um dos destaques do Verdão, o colombiano de 24 anos teve altos e baixos em sua carreira. Após começar sua trajetória como jogador de futsal, encantou o Flamengo e, em 2020, integrou as categorias de base da equipe carioca. Richard Ríos chegou a ser emprestado ao Mazatlán, do México, onde se lesionou e teve poucas oportunidades. Em 2022, foi dispensado pelo Rubro-Negro.

Sem clube, foi no Guarani que Richard Ríos reencontrou o caminho do sucesso. O meia foi contratado ainda em 2022 e, após um bom Paulistão no ano seguinte, chamou a atenção de outros clubes do país, acertando sua transferência para o Palmeiras.

Richard Ríos tem 20 partidas com a camisa do Bugre, três gols e uma assistência. Maurício Souza, atual treinador do Guarani, trabalhou com o meia na época. Pelo Palmeiras, o colombiano acumula 105 jogos e oito gols marcados.

Foco no Dérbi

O Palmeiras volta a jogar na próxima quinta-feira (6), às 20h (de Brasília), no Allianz Parque, contra o Corinthians. Richard Ríos destacou que o resultado dá mais confiança ao Verdão nesta preparação para o clássico.

— Feliz pela vitória porque vem um clássico agora e a gente fica com mais confiança. Agora vamos nos preparar para o clássico — disse o jogador.