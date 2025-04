Abel Ferreira faz teste com Vitor Roque e ganha opção no Palmeiras

O Palmeiras venceu o Sport por 2 a 1 neste domingo (6), na Ilha do Retiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Abel Ferreira escalou um time misto para o confronto. Entre as mudanças, Vitor Roque iniciou o duelo no banco de reservas.

O jogador entrou em campo somente aos 26 minutos do segundo tempo, no lugar de Lucas Evangelista. Com Flaco López como centroavante, Vitor Roque atuou como ponta esquerda.

Desde que estreou, em março, na semifinal contra o São Paulo, o reforço tem atuado como centroavante. A decisão de Abel Ferreira abre uma opção para o Palmeiras na temporada. Segundo levantamento do SofaScore, Vitor Roque terminou o confronto com 11 ações com a bola, um passe certo e um cruzamento.

Em entrevista coletiva, Abel Ferreira justificou a mudança e explicou que a decisão foi tomada em uma circunstância da partida, para deixar Facundo Torres, que iniciou o confronto, atuando mais centralizado, ajudando na criação de jogadas.

— Não tinha outro jogador para aquela posição, se quiséssemos um ponto por fora, não tínhamos, não havia outro ponto. Utilizei o Felipe Anderson, que, numa posição mais à direita, troquei o Facundo mais para a esquerda. Criamos dinâmicas e percebemos que o Facundo, por dentro, pode nos dar coisas muito boas. O Roque também pode nos ajudar ali. Mas, olhando para aquela posição, numa altura em que estávamos à procura do resultado, tirei o zagueiro e coloquei mais um jogador na frente para ser ainda mais agudo. Eu acho que as substituições acabaram por correr bem, num jogo extremamente difícil — disse Abel Ferreira em entrevista coletiva.

Vitor Roque entrou no decorrer do segundo tempo (Foto: Marlon Costa/AGIF)

Próximo jogo

Com o resultado, o Palmeiras soma quatro pontos na competição nacional e é o sétimo colocado na tabela de classificação.

A próxima partida do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro será no sábado (12), contra o Corinthians. O confronto será na Arena Barueri, às 18h30 (de Brasília). Antes disso, o Verdão encara o Cerro Porteño, na quarta-feira (9), às 21h30 (de Brasília), pela Libertadores.