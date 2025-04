Ídolo do Palmeiras discorda de pênalti e dispara: ‘Constrangedor’

A vitória do Palmeiras sobre o Sport, por 2 a 1, neste sábado (6), na Ilha do Retiro, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi marcada por polêmica de arbitragem. Após a partida, o ex-goleiro Marcos, ídolo do Alviverde, protestou contra a marcação de um pênalti à favor do clube paulista na partida.

O lance que revoltou o antigo arqueiro foi a segunda penalidade do Palmeiras na partida. A jogada polêmica aconteceu aos 45 minutos do segundo tempo, quando o zagueiro Domínguez, do Sport, dividiu uma bola com atacante Facundo Torres, do Palmeiras, e o levou ao chão.

Para Marcos o contato do atleta do Leão da Ilha não era pra ter sido interpretado como pênalti. Contudo, o árbitro Bruno Arleu de Araújo não hesitou ao apontar a marca da cal. O VAR também não interferiu na avaliação da arbitragem em campo.

- Fala amigos, passando aqui para comentar o jogo do Palmeiras. Vou falar para vocês, que estou em uma fase da minha vida que prefiro perder, empatar o jogo, do que ganhar com um pênalti desse. É constrangedor. Vocês podem ficar p**** comigo.

- Não sou contra o Palmeiras. De boa. O jogador em campo tem que cavar esse lances, faz parte. Mas hoje, tem tecnologia. CBF, pessoal, deixa o juiz olhar o VAR. Para ver que não foi pênalti. Isso é um absurdo com a torcida brasileira. Nem sei mais o que falar. Fiquei p***. Muito constrangedor - concluiu.

O que vem por aí?

Com o resultado, a equipe do treinador Abel Ferreira somou 4 pontos das duas primeiras rodadas do Brasileirão e assumiu a 7ª colocação. Já o Sport, termina a rodada na zona de rebaixamento, na 17ª posição.

O clube rubro-negro volta a campo no próximo sábado (12), às 21h (de Brasília), e visita o Vasco pela terceira rodada do campeonato nacional. Por sua vez, o Palmeiras recebe o Cerro Porteño pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores na quarta-feira (9), às 21h30.