Abel Ferreira explica escalação ‘sem 9’ e vê Palmeiras atento ao mercado

Neste domingo (2), o Palmeiras venceu o Guarani por 4 a 1, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, e voltou a vencer no Paulistão após duas rodadas. Neste jogo, Abel Ferreira optou pela entrada dos titulares, mas fez uma mudança tática e atuou sem um centroavante de ofício, com Facundo Torres e Estêvão no ataque.

Na entrevista coletiva após o jogo, o treinador português não quis tratar a mudança tática como algo definitivo. Neste ano, Abel Ferreira já declarou que o clube precisa buscar um atacante para concorrer com Flaco Lópes no ataque, mas explicou que a ausência de um "camisa 9" foi circunstancial.

— Se eu treinasse uma seleção ia escolher quem eu queria, como não sou, treino o Palmeiras com muito orgulho, é minha função arranjar recursos para o que temos, isso não significa que internamente não estejamos atentos ao mercado para agregar valor como foi hoje com o Facundo Torres, que apareceu muito bem, fisicamente bem, agudo, vai nos ajudar — disse o treinador.

Abel Ferreira fez questão de explicar que a ausência de Flaco López não é um indicativo de que ele não será aproveitado. O técnico declarou que o atacante vive um período de recuperação da forma física, e por isso, está sendo poupado.

— Operou o nariz, perdeu cinco quilos de massa e está abaixo da forma. Mas sabemos o que nos mostrou. Cada vez que eu coloco ele de máscara, ao invés de ajudar, parece que é o contrário. Críticas em cima, perde confiança. Melhor ficar fora, treinar, e entrar quando tiver condições de ir para o jogo - disse o treinador.