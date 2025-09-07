O técnico Abel Ferreira não esteve presente nas atividades do elenco do Palmeiras desde quinta-feira (4). Ele viajou a Portugal para resolver questões familiares após o clássico contra o Corinthians, disputado no dia 31 de agosto, e ainda não retornou. A informação foi inicialmente publicada pela Itatiaia e confirmada pelo LANCE!.

continua após a publicidade

Sem o treinador português, a equipe alviverde trabalhou na quinta e na sexta-feira e realizou um jogo-treino no sábado, envolvendo jogadores do elenco principal e atletas das categorias de base do clube. O time branco venceu por 3 a 0, com dois gols do atacante Vitor Roque e um do zagueiro Benedetti.

O Verdão retoma os treinos na segunda-feira (8), às 10h. A tendência é que Abel retorne nesta semana, já pensando no próximo compromisso, marcado para sábado (13), contra o Internacional, às 18h30, no Allianz Parque. No primeiro turno, em Porto Alegre, o Palmeiras venceu por 1 a 0, com gol de Facundo Torres.

continua após a publicidade

Procurado, o clube não se manifestou sobre a data de retorno do treinador. Caso haja resposta, a matéria será atualizada.

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Desfalques no Palmeiras

Desfalques do Palmeiras no retorno aos treinamentos, Mauricio e Raphael Veiga seguem em processo de transição física e realizaram atividades individualizadas sob supervisão do Núcleo de Saúde e Performance (NSP).

Mauricio deixou o clássico contra o Corinthians com dores na lombar, mas não preocupa para a sequência da temporada, segundo apurou a reportagem. O Alviverde retorna aos gramados no próximo sábado (13), quando recebe o Internacional, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Raphael Veiga durante treinamento na Academia de Futebol (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Raphael Veiga, por sua vez, está afastado dos gramados há algumas semanas por conta de dores no púbis e ainda não tem previsão de retorno.

O treino desta segunda-feira (8) não contará com Andreas Pereira (Brasil), Flaco López (Argentina), Piquerez e Emiliano Martínez (Uruguai), Gustavo Gómez e Sosa (Paraguai), que seguem à disposição de suas respectivas seleções durante a Data Fifa.