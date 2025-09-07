Mundial Sub-17: saiba quem o Palmeiras irá encarar na semifinal

O Barcelona, da Espanha, será o adversário do Palmeiras na semifinal do Mundial de Clubes Sub-17. O confronto deve ocorrer nesta segunda-feira (8), com o horário ainda a ser confirmado.

Na semifinal, o Palmeiras venceu o Sevilla por 2 a 1, no Estádio Ciudad de Lucena, em Córdoba, na Espanha, pelas quartas do Mundial de Clubes sub-17. Os gols do Verdão foram marcados por Juan Gabriel e Vinicius, já nos acréscimos da segunda etapa.

O Barcelona avançou ao superar o Corinthians, rival do Palmeiras. Após empate de 2 a 2 no tempo regulamentar, a equipe espanhola garantiu a classificação nos pênaltis, vencendo por 4 a 2.

Campanha do Palmeiras

Na estreia da competição, ainda na primeira fase, o Verdão enfrentou o Real Bétis-ESP em El Pandero e venceu por 2 a 1, com gols de Juan Gabriel e Juliano, garantindo os primeiros pontos no torneio e uma estreia promissora.

Na sequência, o time brasileiro encarou o Córdoba-ESP, em partida realizada no estádio Maria Dolores Jiménez Guardeño, e aplicou uma goleada de 5 a 0. Ruan Yago, Wesley, Vinícius, Juan Gabriel e Juliano marcaram os tentos palmeirenses.

O Verdão fechou a primeira fase com uma vitória sólida diante do Real Madrid-ESP, em Pozoblanco, vencendo por 2 a 0, com gols de Juan Francisco e Ruan Yago. Com três vitórias em três jogos, a equipe confirmou sua vaga na próxima fase com 100% de aproveitamento.

Verdão venceu Sevilla com gol no fim da partida (Foto: Reprodução/TV Palmeiras)

Veja os inscritos do Palmeiras no Mundial Sub-17:

Goleiros: Luiz Fernando (08) e Pedro Henrique (08)

Laterais: Derick (08) e Kauã Nunes (08)

Zagueiros: Fred (08), Guilherme Lira (09), Luccas Ramon (08) e Luiz Santana (08)

Meio-campistas: Niakson (09), Lucas Quitzau (08), Luis Pacheco (08), Ruan Yago (09) e Vinicius (08)

Atacantes: Eduardo (09), Juan Francisco (08), Juan Gabriel (08), Kaique Gabriel (09), Lucas Gabriel (08), Thauan (09) e Wesley (08)

Confira as partidas do Verdão no Mundial Sub-17:

Primeira fase

01/09: Palmeiras (2) 2 x 1 (0) Real Bétis-ESP – El Pandero

Gols: Juan Gabriel e Juliano

02/09: Palmeiras (2) 5 x 0 (3) Córdoba-ESP – Maria Dolores Jiménez Guardeño

Gols: Ruan Yago, Wesley, Vinicius, Juan Gabriel e Juliano

04/09: Real Madrid-ESP 0 x 2 Palmeiras – Pozoblanco

Gols: Juan Francisco e Ruan Yago

Obs: após os jogos da primeira fase, os times realizam uma pequena disputa de pênaltis, com três batidas cada, para eventual desempate na classificação.

Quartas

06/09: Palmeiras 2 x 1 Sevilla-ESP – Ciudad de Lucena

Gols: Juan Gabriel e Vinicius