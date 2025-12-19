Renovação de Lomba será reforço para elenco do Palmeiras na Copinha
Alviverde busca terceiro título na competição e estreia no dia 5 de janeiro
A permanência de Marcelo Lomba por mais uma temporada pode ser fundamental para as aspirações do Palmeiras na próxima edição da Copinha. Em reta final de contrato, o goleiro aceitou a proposta de renovação por mais um ano, com vínculo agora válido até dezembro de 2026.
Com isso, a comissão técnica passa a contar com Carlos Miguel, atual titular, além de Weverton, como reserva imediato, e Marcelo Lomba, terceira opção no setor. Aranha, formado nas categorias de base e ainda em idade elegível para o principal torneio juvenil do país, aparece no fim da hierarquia e deve ser cedido integralmente para a disputa da competição, a fim de ganhar minutagem.
O grupo que disputará a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2026 já iniciou a preparação no centro de treinamentos, mas a lista final dependerá de decisões de Abel Ferreira. Com a antecipação do início do Campeonato Paulista, existe a expectativa de que a comissão técnica puxe alguns jogadores para o elenco profissional durante o estadual.
O Palmeiras busca o terceiro título da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A primeira conquista veio em 2022, quando as Crias da Academia golearam o Santos por 4 a 0 na final. No ano seguinte, o Alviverde foi bicampeão ao superar o América-MG por 2 a 1 na decisão.
Grupo do Palmeiras na Copinha 2026
- Remo x Batalhão-TO – 5 de janeiro, 17h15
- Palmeiras x Monte Roraima-RR – 5 de janeiro, 19h30
- Monte Roraima-RR x Remo – 8 de janeiro, 17h15
- Palmeiras x Batalhão-TO – 8 de janeiro, 19h30
- Batalhão-TO x Monte Roraima-RR – 11 de janeiro, 8h45
- Palmeiras x Remo – 11 de janeiro, 11h
*Todos os confrontos do grupo serão disputados no horário de Brasília e terão como sede a Arena Barue
