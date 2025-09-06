O Palmeiras realizou na manhã deste sábado (6), na Academia de Futebol, um jogo-treino com os jogadores do elenco durante a pausa para a Data Fifa. O time branco venceu por 3 a 0, com dois gols de Vitor Roque e um do zagueiro Benedetti.

A atividade, que contou com alguns atletas do sub-20, foi dividida em dois tempos de 30 minutos. Em transição física após passar por duas cirurgias no joelho, Bruno Rodrigues participou de metade do treino pelo time verde.

Os meio-campistas Raphael Veiga e Mauricio, que se recuperam de problemas físicos, seguiram cronograma individualizado com o Núcleo de Saúde e Performance (NSP) e não foram a campo com o restante do grupo.

O elenco alviverde retorna aos treinamentos na próxima segunda-feira (8), às 10h (de Brasília), na Academia de Futebol. O próximo compromisso da equipe, por sua vez, acontece no diia 13 de setembro, contra o Internacional, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

Com a janela de jogos das Eliminatórias Sul-Americanas marcada para encerrar no dia 9, os seis jogaores convocados por suas respectivas seleções não irão desfalcar o Palmeiras na próxima partida, que deve marcar a estreia de Andreas Pereira com a camisa do novo clube.

Com 43 pontos conquistados, o Palmeiras ocupa atualmente a terceira colocação na tabela do Campeonato Brasileiro, atrás de Cruzeiro e Flamengo, que têm um jogo a mais. Já na Libertadores, a equipe comandada por Abel Ferreira está classificada para as quartas de final e enfrentará o River Plate, da Argentina.

Bruno Rodrigues, atacante do Palmeiras, participou de 30 minutos do jogo-treino (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Convocados do Palmeiras nesta Data Fifa