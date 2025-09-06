Palmeiras realiza jogo-treino, tem brilho de Vitor Roque e retorno de Bruno Rodrigues
Equipe branca venceu a verde por 3 a 0, em atividade realizada na Academia de Futebol, neste sábado (6)
- Matéria
- Mais Notícias
O Palmeiras realizou na manhã deste sábado (6), na Academia de Futebol, um jogo-treino com os jogadores do elenco durante a pausa para a Data Fifa. O time branco venceu por 3 a 0, com dois gols de Vitor Roque e um do zagueiro Benedetti.
+ Palmeiras no Mundial sub-17 tem vitória contra o Real Madrid, joias e 100% de aproveitamento
A atividade, que contou com alguns atletas do sub-20, foi dividida em dois tempos de 30 minutos. Em transição física após passar por duas cirurgias no joelho, Bruno Rodrigues participou de metade do treino pelo time verde.
Os meio-campistas Raphael Veiga e Mauricio, que se recuperam de problemas físicos, seguiram cronograma individualizado com o Núcleo de Saúde e Performance (NSP) e não foram a campo com o restante do grupo.
O elenco alviverde retorna aos treinamentos na próxima segunda-feira (8), às 10h (de Brasília), na Academia de Futebol. O próximo compromisso da equipe, por sua vez, acontece no diia 13 de setembro, contra o Internacional, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.
Com a janela de jogos das Eliminatórias Sul-Americanas marcada para encerrar no dia 9, os seis jogaores convocados por suas respectivas seleções não irão desfalcar o Palmeiras na próxima partida, que deve marcar a estreia de Andreas Pereira com a camisa do novo clube.
Com 43 pontos conquistados, o Palmeiras ocupa atualmente a terceira colocação na tabela do Campeonato Brasileiro, atrás de Cruzeiro e Flamengo, que têm um jogo a mais. Já na Libertadores, a equipe comandada por Abel Ferreira está classificada para as quartas de final e enfrentará o River Plate, da Argentina.
➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
Convocados do Palmeiras nesta Data Fifa
- Andreas Pereira (meia/Brasil)
- Gustavo Gómez (zagueiro/Paraguai)
- Ramón Sosa (atacante/Paraguai)
- Emiliano Martínez (volante/Uruguai)
- Piquerez (lateral-esquerdo/Uruguai)
- Flaco López (atacante/Argentina)
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias