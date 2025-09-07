Palmeiras x Barcelona: quando será, horário e transmissão da semi do Mundial Sub-17
Equipes se enfrentam na Espanha em busca de vaga na decisão da competição de base
Foram confirmadas as informações da semifinal do Mundial de Clubes Sub-17, disputado na Espanha. O Palmeiras enfrenta o Barcelona nesta segunda-feira (8), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, em Córdoba. O confronto terá transmissão da ESPN.
O Palmeiras avançou à semifinal do Mundial de Clubes Sub-17 ao vencer o Sevilla por 2 a 1, pelas quartas de final, no Estádio Ciudad de Lucena, em Córdoba, na Espanha. Os gols do Verdão foram marcados por Juan Gabriel e Vinicius.
Já o Barcelona se classificou ao eliminar o Corinthians. Após empate de 2 a 2 no tempo regulamentar, a equipe espanhola garantiu a vaga nos pênaltis, vencendo por 4 a 2.
A outra semifinal será disputada entre Racing-ARG e Real Madrid, no mesmo estádio, às 14h (horário de Brasília). A competição é organizada por Manolo Sanchís, ídolo histórico do Merengues.
Campanha do Palmeiras
Na estreia da competição, ainda na primeira fase, o Verdão enfrentou o Real Bétis-ESP em El Pandero e venceu por 2 a 1, com gols de Juan Gabriel e Juliano, garantindo os primeiros pontos no torneio e uma estreia promissora.
Na sequência, o time brasileiro encarou o Córdoba-ESP, em partida realizada no estádio Maria Dolores Jiménez Guardeño, e aplicou uma goleada de 5 a 0. Ruan Yago, Wesley, Vinícius, Juan Gabriel e Juliano marcaram os tentos palmeirenses.
O Verdão fechou a primeira fase com uma vitória sólida diante do Real Madrid-ESP, em Pozoblanco, vencendo por 2 a 0, com gols de Juan Francisco e Ruan Yago. Com três vitórias em três jogos, a equipe confirmou sua vaga na próxima fase com 100% de aproveitamento.
Veja os inscritos do Palmeiras no Mundial Sub-17:
Goleiros: Luiz Fernando (08) e Pedro Henrique (08)
Laterais: Derick (08) e Kauã Nunes (08)
Zagueiros: Fred (08), Guilherme Lira (09), Luccas Ramon (08) e Luiz Santana (08)
Meio-campistas: Niakson (09), Lucas Quitzau (08), Luis Pacheco (08), Ruan Yago (09) e Vinicius (08)
Atacantes: Eduardo (09), Juan Francisco (08), Juan Gabriel (08), Kaique Gabriel (09), Lucas Gabriel (08), Thauan (09) e Wesley (08)
Confira as partidas do Verdão no Mundial Sub-17:
Primeira fase
01/09: Palmeiras (2) 2 x 1 (0) Real Bétis-ESP – El Pandero
Gols: Juan Gabriel e Juliano
02/09: Palmeiras (2) 5 x 0 (3) Córdoba-ESP – Maria Dolores Jiménez Guardeño
Gols: Ruan Yago, Wesley, Vinicius, Juan Gabriel e Juliano
04/09: Real Madrid-ESP 0 x 2 Palmeiras – Pozoblanco
Gols: Juan Francisco e Ruan Yago
Obs: após os jogos da primeira fase, os times realizam uma pequena disputa de pênaltis, com três batidas cada, para eventual desempate na classificação.
Quartas
06/09: Palmeiras 2 x 1 Sevilla-ESP – Ciudad de Lucena
Gols: Juan Gabriel e Vinicius
