Flaco, Vitor Roque e Estêvão lideram estatísticas do Palmeiras no Brasileirão

O Palmeiras ocupa atualmente a terceira colocação no Brasileirão, atrás de Cruzeiro e Flamengo, que têm partidas a mais. Entre os líderes do elenco nas principais estatísticas aparecem os centroavantes Flaco López e Vitor Roque, além de Estêvão, que deixou o clube ao término do Mundial.

Artilheiro alviverde na temporada com 17 gols, Flaco também lidera a estatística no campeonato nacional, com seis tentos. Já no ranking de assistências, três nomes dividem a liderança: Vitor Roque, Mauricio e Estêvão, com três passes decisivos cada.

+ Palmeiras vence Sevilla com gol nos acréscimos e chega à semi do Mundial sub-17

Cria da Academia e atualmente no futebol europeu, Estêvão também lidera em média de passes decisivos (2,2) e dribles certos (1,9) por jogo. A tabela considera apenas os jogos disputados pelo atacante na competição.

O jogador que mais tempo permaneceu em campo foi o goleiro Weverton, com 1.710 minutos disputados. Já o zagueiro Gustavo Gómez é o atleta com a maior nota média do elenco, com 7,20. Os dados utilizados no texto foram levantados pelo site Sofascore.

Com a pausa para a Data Fifa, o Palmeiras volta a campo apenas no dia 13 de setembro, quando recebe o Internacional, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Weverton é o jogador do Palmeiras com maior minutagem na atual edição do Brasileirão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Veja os líderes do elenco do Palmeiras nas principais estatísticas do Brasileirão