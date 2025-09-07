Flaco, Vitor Roque e Estêvão lideram estatísticas do Palmeiras no Brasileirão
Alviverde volta a atuar pela competição no dia 13 de setembro, quando recebe o Internacional, no Allianz Parque
- Matéria
- Mais Notícias
O Palmeiras ocupa atualmente a terceira colocação no Brasileirão, atrás de Cruzeiro e Flamengo, que têm partidas a mais. Entre os líderes do elenco nas principais estatísticas aparecem os centroavantes Flaco López e Vitor Roque, além de Estêvão, que deixou o clube ao término do Mundial.
Palmeiras vence Sevilla com gol nos acréscimos e chega à semi do Mundial sub-17
Palmeiras
Dupla desfalca Palmeiras em jogo-treino e segue trabalho de recuperação física
Palmeiras
Andreas Pereira se apresenta à Seleção, e Palmeiras chega a 6 convocados; veja lista
Palmeiras
Artilheiro alviverde na temporada com 17 gols, Flaco também lidera a estatística no campeonato nacional, com seis tentos. Já no ranking de assistências, três nomes dividem a liderança: Vitor Roque, Mauricio e Estêvão, com três passes decisivos cada.
+ Palmeiras vence Sevilla com gol nos acréscimos e chega à semi do Mundial sub-17
Cria da Academia e atualmente no futebol europeu, Estêvão também lidera em média de passes decisivos (2,2) e dribles certos (1,9) por jogo. A tabela considera apenas os jogos disputados pelo atacante na competição.
O jogador que mais tempo permaneceu em campo foi o goleiro Weverton, com 1.710 minutos disputados. Já o zagueiro Gustavo Gómez é o atleta com a maior nota média do elenco, com 7,20. Os dados utilizados no texto foram levantados pelo site Sofascore.
Com a pausa para a Data Fifa, o Palmeiras volta a campo apenas no dia 13 de setembro, quando recebe o Internacional, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.
➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
Veja os líderes do elenco do Palmeiras nas principais estatísticas do Brasileirão
- Nota Sofascore: Gustavo Gómez (7.20)
- Minutos em campo: Weverton (1710’)
- Gols: Flaco López (6)
- Assistências: Vitor Roque, Maurício e Estêvão (3)
- Participações em gols: Vitor Roque (8)
- Finalizações por jogo: Flaco López (2.1)
- Finalizações no gol por jogo: Vitor Roque (0.9)
- Grandes chances criadas: Facundo Torres (4)
- Passes decisivos por jogo: Estêvão (2.2)
- Passes longos certos por jogo: Bruno Fuchs (3.2)
- Dribles certos por jogo: Estêvão (1.9)
- Desarmes por jogo: Agustín Giay (2.5)
- Interceptações por jogo: Gustavo Gómez (1.3)
- Cortes por jogo: Gustavo Gómez (5.4)
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias