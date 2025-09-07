menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsPalmeiras

Flaco, Vitor Roque e Estêvão lideram estatísticas do Palmeiras no Brasileirão

Alviverde volta a atuar pela competição no dia 13 de setembro, quando recebe o Internacional, no Allianz Parque

Flaco López e Vitor Roque, atacantes do Palmeiras (Foto: Marlon Costa/AGIF)
imagem cameraFlaco López comemora gol do Palmeiras ao lado de Vitor Roque (Foto: Marlon Costa/AGIF)
Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Coelho Palhares
São Paulo (SP)
Dia 07/09/2025
06:30
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Palmeiras ocupa atualmente a terceira colocação no Brasileirão, atrás de Cruzeiro e Flamengo, que têm partidas a mais. Entre os líderes do elenco nas principais estatísticas aparecem os centroavantes Flaco López e Vitor Roque, além de Estêvão, que deixou o clube ao término do Mundial.

continua após a publicidade

Artilheiro alviverde na temporada com 17 gols, Flaco também lidera a estatística no campeonato nacional, com seis tentos. Já no ranking de assistências, três nomes dividem a liderança: Vitor Roque, Mauricio e Estêvão, com três passes decisivos cada.

+ Palmeiras vence Sevilla com gol nos acréscimos e chega à semi do Mundial sub-17

Cria da Academia e atualmente no futebol europeu, Estêvão também lidera em média de passes decisivos (2,2) e dribles certos (1,9) por jogo. A tabela considera apenas os jogos disputados pelo atacante na competição.

continua após a publicidade

O jogador que mais tempo permaneceu em campo foi o goleiro Weverton, com 1.710 minutos disputados. Já o zagueiro Gustavo Gómez é o atleta com a maior nota média do elenco, com 7,20. Os dados utilizados no texto foram levantados pelo site Sofascore.

Com a pausa para a Data Fifa, o Palmeiras volta a campo apenas no dia 13 de setembro, quando recebe o Internacional, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade
Weverton, goleiro do Palmeiras, durante clássico pela Copa do Brasil
Weverton é o jogador do Palmeiras com maior minutagem na atual edição do Brasileirão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Veja os líderes do elenco do Palmeiras nas principais estatísticas do Brasileirão

  1. Nota Sofascore: Gustavo Gómez (7.20)
  2. Minutos em campo: Weverton (1710’)
  3. Gols: Flaco López (6)
  4. Assistências: Vitor Roque, Maurício e Estêvão (3)
  5. Participações em gols: Vitor Roque (8)
  6. Finalizações por jogo: Flaco López (2.1)
  7. Finalizações no gol por jogo: Vitor Roque (0.9)
  8. Grandes chances criadas: Facundo Torres (4)
  9. Passes decisivos por jogo: Estêvão (2.2)
  10. Passes longos certos por jogo: Bruno Fuchs (3.2)
  11. Dribles certos por jogo: Estêvão (1.9)
  12. Desarmes por jogo: Agustín Giay (2.5)
  13. Interceptações por jogo: Gustavo Gómez (1.3)
  14. Cortes por jogo: Gustavo Gómez (5.4)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias