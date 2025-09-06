Dupla desfalca Palmeiras em jogo-treino e segue trabalho de recuperação física

Desfalques do Palmeiras no retorno aos treinamentos, Mauricio e Raphael Veiga seguem em processo de transição física e realizaram atividades individualizadas sob supervisão do Núcleo de Saúde e Performance (NSP).

continua após a publicidade

+ Andreas Pereira se apresenta à Seleção, e Palmeiras chega a 6 convocados; veja lista

Mauricio deixou o clássico contra o Corinthians com dores na lombar, mas não preocupa para a sequência da temporada, segundo apurou a reportagem. O Alviverde retorna aos gramados no próximo sábado (13), quando recebe o Internacional, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

Raphael Veiga, por sua vez, está afastado dos gramados há algumas semanas por conta de dores no púbis e ainda não tem previsão de retorno.

- Ele é fundamental, mas o futebol brasileiro não da tréguas, nos últimos anos ele teve um rendimento absurdo, mas são muitos jogos seguidos, jogou com dores e teve que parar. Não estava sendo bom para ele nem para o clube, recuperar o físico dele. Não tem um prazo de retorno - afirmou Abel Ferreira em entrevista.

continua após a publicidade

Veiga segue entre os lesionados do Palmeiras e realiza processo de transição física (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Com isso, a dupla não participou do jogo-treino realizado neste sábado (6), na Academia de Futebol, entre atletas do elenco. Na atividade, o time branco venceu o time verde por 3 a 0, com dois gols de Vitor Roque e um de Benedetti.

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Veja números de Veiga e Mauricio na temporada

Uma das principais referências técnicas do Palmeiras nas últimas temporadas, Raphael Veiga vive um 2025 de altos e baixos. O meia sofreu com problemas físicos e acabou perdendo a vaga de titular justamente para Mauricio.

continua após a publicidade

Na temporada, Veiga disputou 36 partidas, sendo 20 como titular, com três gols e seis assistências em pouco mais de 1.600 minutos em campo.

Mauricio, por sua vez, soma 37 jogos, com 10 gols, sete assistências e 2.151 minutos jogados. Com isso, aparece em terceiro na artilharia do Palmeiras na temporada, atrás de Estêvão (12), que se transferiu para o Chelsea ao término do Mundial, e Flaco López (17).