Abel fará mudanças no Palmeiras e busca ampliar série de vitórias como visitante; veja provável escalação

O técnico Abel Ferreira terá um novo problema para escalar o Palmeiras para enfrentar o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, domingo (1°), no Mineirão. Após duas baixas contra o Flamengo, quando Richard Ríos e Felipe Anderson ficaram fora, agora, o treinador português perderá a dupla de zaga formada por Gustavo Gómez e Murilo e precisará mexer novamente.

Com isso, a tendência é que Bruno Fuchs e Micael formem a dupla titular da partida, que pode ter o retorno de Felipe Anderson, que voltou a trabalhar com o restante do elenco e deve ficar no banco de reservas.

Em Belo Horizonte, o Verdão entra em campo para tentar alcançar dez vitórias consecutivas como visitante pela primeira vez desde o período entre fevereiro e maio de 1996, quando atingiu 13 triunfos seguidos. O clube está invicto há 20 jogos atuando fora de casa, ou seja, desde novembro do ano passado, com 17 vitórias e três empates.

O provável Palmeiras que vai a campo enfrentar o Cruzeiro deve ter: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez (Aníbal Moreno), Richard Ríos e Mauricio; Estêvão, Facundo Torres (Raphael Veiga) e Vitor Roque.

Palmeiras tentar se manter na ponta da tabela

Com a derrota para o Flamengo na última rodada do Brasileirão, a diferença de pontos entre líder e vice-líder caiu para apenas um ponto. Portanto, o time de Abel Ferreira precisa vencer para não depender de outros resultados para se manter em primeiro lugar. Este será o último jogo antes da disputa do Mundial de Clubes, marcado para o meio de junho, nos Estados Unidos.

